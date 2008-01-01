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Новости погоды

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Жара в Японии

ИА "Метеоновости" / 13:22 Четверг, 19 июля

  Очень жаркая погода сохраняется в Японии. В полуденные часы воздух в некоторых префектурах раскаляется до 35..40 градусов. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6, а в отдельных районах и на 8 градусов. И без температурных рекордов снова не обошлось. 18 июля городами-рекордсменами стали Осака, где воздух прогрелся до 37 градусов и Нагоя с температурой 39,2 градуса.

20 июля в регионе сохранится влияние антициклона, осадков не ожидается и очень жарко, 33..38 градусов, на севере жара слабее. 21 июля влияние на погоду начнут оказывать атмосферные фронты, жара ослабеет, на Хоккайдо ожидаются дожди различной интенсивности. / meteonovosti.ru /
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