Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
19 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон покидает Амурскую область

ИА "Метеоновости" / 12:56 Четверг, 19 июля

  Циклонический вихрь, пришедший на юг Дальнего Востока из Забайкалья, некоторое время активно проявлял себя. Сильными дождями циклон и его атмосферные фронты отметились на юге и на западе Якутии, в Амурской области и в Хабаровском крае. Больше всего досталось Амурской области, где за неполные сутки выпало от 20 мм до 145 мм осадков. Сильный ливень, во время которого выпало 145 мм осадков, прошел во второй половине дня 18 и в первой половине ночи 19 июля в Мазаново, и это значение чуть меньше месячной нормы. Ливни сопровождались грозами и порывистым ветром.

20 июля циклон переместится к востоку, уступая место области повышенного давления, погода улучшится. Местами по северу и по югу пройдут дожди от слабых до умеренных, ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с, днем термометры покажут 25..30 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Чт.
19 июл.
+23
Пт.
20 июл.
+25
Сб.
21 июл.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -9
Пунта-Аренас

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Модесто

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100