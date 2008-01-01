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Циклон покидает Амурскую область



ИА "Метеоновости" / 12:56 Четверг, 19 июля



Циклонический вихрь, пришедший на юг Дальнего Востока из Забайкалья, некоторое время активно проявлял себя. Сильными дождями циклон и его атмосферные фронты отметились на юге и на западе Якутии, в Амурской области и в Хабаровском крае. Больше всего досталось Амурской области, где за неполные сутки выпало от 20 мм до 145 мм осадков. Сильный ливень, во время которого выпало 145 мм осадков, прошел во второй половине дня 18 и в первой половине ночи 19 июля в Мазаново, и это значение чуть меньше месячной нормы. Ливни сопровождались грозами и порывистым ветром.



20 июля циклон переместится к востоку, уступая место области повышенного давления, погода улучшится. Местами по северу и по югу пройдут дожди от слабых до умеренных, ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с, днем термометры покажут 25..30 градусов. / meteonovosti.ru /



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