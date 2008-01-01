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Новости погоды

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В Москве в выходные тепло, но с локальными дождями

ИА "Метеоновости" / 12:39 Четверг, 19 июля

  С середины недели южный циклон держит в напряжении жителей столичного региона: то ливнями отметится, то сильным ветром. Но июльское тепло не покидает Московскую область.

20 июля центр пасмурного, но теплого циклона окажется на границе Брянской области и Белоруссии, и, хотя атмосферное давление в Москве существенно не изменится, кратковременные дожди ночью и днем местами могут достигать стадии сильных, возможна гроза. Воздух прогреется в Москве до 24..26 градусов, по области 23..28.

В выходные дни, 21 и 22 июля циклон начнет заполняться,атмосферные фронты потеряют активность, но без кратковременных дожди от небольших до умеренных не обойдется.

Ночи останутся очень теплыми, в Москве 18..20 градусов. И днем станет теплее, в городе 25..27 градусов, по области до 28. Это на 4-5 градуса выше нормы.

Такая погода располагает провести отдых у водоемов: в Москве-реке вода прогрелась до 20-21 градуса, в водохранилищах и озерах 23..24 градуса. Почти как в Крыму!

В начале рабочей недели местами еще могут собраться небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в дневные часы составит 24..29 градусов. / meteonovosti.ru /
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