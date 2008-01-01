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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 19 июля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..23 градуса, Северо-восточном 21.. 22 градуса, Восточном 21..22 градус, Юго-восточном 21..22 градуса, Южном 20..22 градуса, Юго-западном 21 градус, Западном 21..22 градуса, Северо-западном 21..22 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 21..22 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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