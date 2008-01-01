Новости погоды
В Мурманске теплее, чем в Сочи
ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 19 июля
Аномально жаркая погода установилась на северо-западе ЕТР. Погоду здесь по-прежнему определяет солнечный антициклон. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 8 градусов. 18 июля в Мурманской области воздух раскалялся до 33 градусов. В самом Мурманске термометры показали 32,2 градуса, что и стало очередным температурным рекордом. Ранее выше 31,4 градуса температура не повышалась. Этот рекорд остался в 1957 году. Даже в Сочи сейчас прохладнее. В городе с 15 июля шли дожди, только 18 июля осадков не было, максимальная температура днем составила 27,9 градуса.
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20 июля в Мурманской области осадков не ожидается, и по-прежнему жарко: преобладающая температура +25..+30 градусов, в центральных районах местами до 33 градусов. / meteonovosti.ru /