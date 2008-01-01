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В Тихом океане тропические циклоны



ИА "Метеоновости" / 11:08 Четверг, 19 июля



В Тихом океане действуют два тропических шторма. Один циклон сформировался чуть севернее острова Лусон, получил имя Son-Tinh, пересек остров Хайнань, обильно полив его дождями и вышел на побережье Китая. Сейчас шторм начал разрушаться и уже находится в стадии тропической депрессии. Еще один вихрь, Ampil, образовался между Индонезией и Марианскими островами, шторм уверенно движется в направлении Марианских островов и набирает силу. / meteonovosti.ru /



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