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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 19 июля

ИА "Метеоновости" / 10:37 Четверг, 19 июля

  В столице началось настоящее лето. Температура воздуха заметно превышает привычные показатели, на 3-4 градуса. Но из многолетних наблюдений за погодой можно сделать вывод о том, что погода крайне редко соответствует нашим о ней представлениям. Так, 19 июля бывали и очень жаркие дни, и очень холодные ночи. Например, под утро в 1910 году воздух остыл до +5 градусов. А в далеком 1897 году было жарко, как в тропиках, 35,2 градуса. Проливными дождями запомнился 1938 год, когда выпало 34,3 мм осадков, чуть более трети месячной нормы. Грозы гремели в 1993 и в 1996 годах. До 16 м/с усиливался ветер в 1986 году.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была на 1,5 градуса ниже привычных значений, днем термометры показали 21,2 градуса, а ночью было 11,5 градуса. Осадков не наблюдалось.

Сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы и порывистый ветер до 15 м/с. Воздух прогреется до 24..26 градусов. / meteonovosti.ru /
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