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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:16 Четверг, 19 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 9 - 18 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.Отдельные возмущенные периоды зарегистрированы 17 июля.

По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 19 - 28 июля солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 20-21 июля. / meteonovosti.ru /
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