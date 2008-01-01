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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Четверг, 19 июля

  Предстоящим днём столичный регион по-прежнему будет находиться под влиянием циклона, который сохранит пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. Жара немного спадет, но температурный режим останется все же выше климатической нормы.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 19 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к полудню пройдёт кратковременный дождь, местами его интенсивность будет достигать критериев сильного, в отдельных районах ливни будут сопровождаться грозами. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 24..26 градусов, по области 21..26. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.

По влиянию на организм погода останется неблагоприятной и нагрузочной на механизмы терм адаптации, обменные процессы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Недомоганием, в первую очередь, отреагируют метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, нарушениями мозгового кровообращения, сердечной и легочной недостаточностью, вегетативной дисфункцией, симптомами хронической усталости и нейроциркуляторной дистонией. Для людей с психо-эмоциональными нарушениями дополнительным стрессовым фактором будет грозовая деятельность и порывистый ветер, которые могут усилить депрессивное состояние, вызвать тревогу и нарушение сна. На пониженный фон атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют метеочувствительные люди, страдающие гипотонией, вегето-сосудистой дистонией. И даже у вполне здоровых возможна одышка, вялость, снижение физической активности.

Чтобы избежать осложнений и легче переносить такие погодные условия желательно ограничить пребывание на солнце, стараться уменьшить или отказаться от тяжелых физических нагрузок, если нет противопоказаний - употреблять больше жидкости (вода без газа, морс, зеленый чай), полезны водные процедуры, особенно чередование теплой и прохладной воды.

19 июля геомагнитный фон прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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