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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:34 Среда, 18 июля



Погоду в Москве и область будет определять атмосферный фронт южного циклона. При облачности с прояснениями, местами соберется кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 17..22. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17м/с. / meteonovosti.ru /



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