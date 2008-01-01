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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:34 Среда, 18 июля
Погоду в Москве и область будет определять атмосферный фронт южного циклона. При облачности с прояснениями, местами соберется кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 17..22. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17м/с. / meteonovosti.ru /
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