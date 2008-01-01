Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
18 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 18 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода, на большей части территории дождь, местами порывы северо-восточного ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..22 градуса, Северо-восточном 21.. 22 градуса, Восточном 20..21 градус, Юго-восточном 20..22 градуса, Южном 20..22 градуса, Юго-западном 20..21 градус, Западном 20..22 градуса, Северо-западном 21 градус.

В Зеленограде дождь, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 20..26 градусов, местами порывы ветра до 19м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+21
Чт.
19 июл.
+23
Пт.
20 июл.
+25
Сб.
21 июл.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абадан		 -4
Лос-Анхелес

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Чиуауа

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100