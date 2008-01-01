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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 18 июля



В 15 часов в Москве облачная погода, на большей части территории дождь, местами порывы северо-восточного ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..22 градуса, Северо-восточном 21.. 22 градуса, Восточном 20..21 градус, Юго-восточном 20..22 градуса, Южном 20..22 градуса, Юго-западном 20..21 градус, Западном 20..22 градуса, Северо-западном 21 градус.



В Зеленограде дождь, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 20..26 градусов, местами порывы ветра до 19м/с. / meteonovosti.ru /



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