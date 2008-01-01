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Средняя полоса ЕТР во власти атмосферных фронтов



ИА "Метеоновости" / 13:51 Среда, 18 июля



В минувший день, 17 июля, Центральный федеральный округ пересекали атмосферные фронты. Днем 17 и в ночь на 18 июля шел сильный дождь, гремели грозы, дул резкий порывистый ветер. До 31 мм осадков выпало в Московской области. В Брянской области количество осадков составило 39 мм, а ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Очень сильный дождь, до 64 мм, прошел в Белгородской области. В других областях округа количество осадков от 15 до 31 мм.



19 июля в средней полосе ЕТР сохранится влияние циклона и его атмосферных фронтов. В Центральном районе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами гроза, при грозах ветер до 15 м/с. Температура воздуха понизится до 21..26 градусов. В Центрально-Черноземном районе дожди различной интенсивности, местами сильные, возможны грозы. При грозе порывы ветра до 17 м/с, преобладающая температура 22..27 градусов. / meteonovosti.ru /



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