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Новости погоды

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В Скандинавии небывалая жара

ИА "Метеоновости" / 13:33 Среда, 18 июля

  Очень жаркая погода установилась в Скандинавии. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 6 градусов, а в Финляндии и на 8 градусов. В отдельных районах воздух прогревается до 32 градусов. А в столицах скандинавских стран 17 июля были перекрыты многолетние температурные максимумы. В Осло термометры показали 31,9 градуса, оставив позади рекорд 1944 года, когда воздух прогрелся до 28,7 градусов. Таким же был и рекорд температуры, установленный в Стокгольме в 2002 году, но уже в нынешнем году это значение равняется 31,5 градуса. В Хельсинки +31,4 градуса, и такой жары здесь не было с 1934 года, да и тогда было не выше 29,4 градуса.

19 июля влияние антициклона сохранится, но и атмосферные фронты заявят о себе. В Норвегии кратковременный дождь, днем 17..22 градуса, что выше нормы, а на юге страны до 27..29 градусов. В Швеции возможны кратковременные дожди, температура воздуха 24..29 градусов, в Стокгольме 30..32. В Финляндии осадков не ожидается, 25..30 тепла. / meteonovosti.ru /
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