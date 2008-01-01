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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:01 Среда, 18 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы северо-восточного ветра до 11м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24..25 градусов, Северном 23..25 градусов, Северо-восточном 24.. 25 градусов, Восточном 24..26 градусов, Юго-восточном 23..26 градусов, Южном 23..25 градусов, Юго-западном 23..24 градуса, Западном 23..24 градуса, Северо-западном 24 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22..25 градусов, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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