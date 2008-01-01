Новости погоды
Грозовые дожди на юге Дальнего Востока
ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 18 июля
Небольшой волновой циклон, пришедший из Забайкалья, успел испортить погоду не только в Забайкальском крае и в Бурятии, но и на юге Дальнего Востока. Проливные дожди отмечались на юге Якутии, где выпало до 30 мм осадков, в Хабаровском крае (до 32 мм). В Амурской области в ночь на 18 июля выпало до 48 мм небесной влаги, а в Приморском крае количество осадков составило 56 мм. Дожди сопровождались грозами и порывистым ветром.
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19 июля южные районы Дальневосточного региона окажутся во власти очередного циклонического вихря. Дожди различной интенсивности, местами сильные пройдут в Амурской области и в южных районах Хабаровского края, прогремят грозы. В Приморском крае местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. / meteonovosti.ru /