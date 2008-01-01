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Новости погоды

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На юге ЕТР "опасная" погода

ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 18 июля

  Пора летних отпусков продолжается. Но не везде погода будет комфортной: грозовые ливни и штормовой ветер могут испортить пляжный отдых.

Многие россияне выбрали для отдыха Крым. 19 июля здесь сохранится жаркая погода, преобладающая температура 26..31 градус, в горах 18..23. Но атмосферные фронты, пересекающие регион, заявят о себе. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, гроза, град, шквалистый ветер в порывах будет усиливаться до 18-23 м/с. Что может привести к опасным последствиям!

На черноморском побережье Краснодарского края также не обойдется без сильных дождей, гроз, а местами и града. Ветер в отдельных районах достигнет 20-25 м/с. Температура воздуха 25..30 градусов.

20 и 21 июля погода в Крыму улучшится, атмосферный фронт отойдет к востоку. Дождей станет меньше, ветер ослабеет, 10-15 м/с, и температура воздуха превысит 30 градусов. На Черноморском побережье в эти дни еще сохранится неустойчивая погода с ливнями и грозами, преобладающая температура 25..30 градусов.

Температура воды у берегов Крыма и на Черноморском побережье Краснодарского края 23-24 градуса. / meteonovosti.ru /
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