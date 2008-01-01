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Новости погоды

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Температура в Ленинградской области бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:37 Среда, 18 июля

  Аномально жаркая погода установилась на северо-западе ЕТР. В Ленинградской области среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 4-6 градусов. Днем термометры показывают 29-31 градус в тени. И в такой ситуации не обойтись без температурных рекордов. Городами рекордсменами 17 июля стали Выборг, где воздух прогрелся до 30,9 градусов, и Кингисепп с температурой 31,2 градуса. Предыдущие рекорды, 30,1 и 30,5 градуса соответственно, остались в 1988 году.

19 июля в регионе сохранится влияние антициклона, день ожидается ясным и жарким, преобладающая температура 27..32 градуса, не исключены очередные рекорды. А уже 20 июля кратковременные дожди освежат воздух, жара ослабеет. / meteonovosti.ru /
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