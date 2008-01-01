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Новости погоды

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Дожди в Забайкалье не прекращаются

ИА "Метеоновости" / 11:05 Среда, 18 июля

  В зоне подтопления из-за проливных дождей оказались Забайкальский край и Бурятия. Дожди в Забайкалье не прекращаются почти месяц. Подтоплены сотни домов в 29 населенных пунктах, включая крупные города. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. В минувший день, 17 июля, очередной атмосферный фронт принес сильные дожди. До 40 мм осадков выпало в ночь на 18 июля в Бурятии и в Забайкальском крае. И на этом стихия не остановится. Дожди продолжатся до выходных.

19 июля атмосферное давление в Забайкалье начнет расти, но влияние атмосферных фронтов сохранится. В Забайкальском крае пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы, ветре в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с. В Бурятии местами сильные дожди и ливни, грозы, возможен град. При грозах шквалы до 24 м/с.

20 и 21 июля дожди, местами сильные, грозы. В Бурятии возможен град, порывы ветра до 22-24 м/с. / meteonovosti.ru /
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