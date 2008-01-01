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В Москве ожидается сильный ветер



ИА "Метеоновости" / 10:07 Среда, 18 июля



Порывы ветра до 15-17 м/с ожидаются в столице сегодня, 18 июля. Столичный регион окажется в зоне действия атмосферного фронта с юго-востока. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Количество осадков составить от 3 до 14 мм. Воздух в середине дня прогреется до 26..28 градусов. / meteonovosti.ru /



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