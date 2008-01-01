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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:43 Среда, 18 июля
Лето перебралось во вторую половину своего пребывания, в Москве в это время температура воздуха в дневные часы зачастую превышает 25-градусную отметку, а рекордные значения все выше +30 градусов.
Но за весь ряд метеонаблюдений за погодой в эти дни бывали деньки и жарче. Самая высокая температура 18 июля отмечалась в 1897 году, в дневные часы она достигла +33.7 градусов и с тех пор этот рубеж не преодолевала.
А самая холодная ночь на 18 июля отмечалась в далеком 1891 году, под утро воздух остыл до +3.6 градусов. Уже более ста лет подобных холодов в Москве не встречалось.
В 1963 году этот день отметился сильным дождем. За сутки выпало 38.9 мм осадков, при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
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