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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:52 Среда, 18 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 23..28 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст..

В середине недели Москва и Подмосковье останутся под влиянием циклона, который сохранит пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый характер погоды с короткими грозовыми дождями. Температурный режим уже не такой жаркий, но по-прежнему выше климатической нормы (на 3-4 градуса). По влиянию на организм погода останется неблагоприятной и нагрузочной на механизмы термоадаптации, обменные процессы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Недомоганием, в первую очередь, отреагируют метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, нарушениями мозгового кровообращения, сердечной и легочной недостаточностью, вегетативной дисфункцией, симптомами хронической усталости и нейроциркуляторной дистонией. Для людей с психо-эмоциональными нарушениями дополнительным стрессовым фактором будет грозовая деятельность и порывистый ветер, которые могут усилить депрессивное состояние, вызвать тревогу и нарушение сна.

Чтобы избежать осложнений и легче переносить такие погодные условия желательно ограничить пребывание на солнце, стараться уменьшить или отказаться от тяжелых физических нагрузок, если нет противопоказаний - употреблять больше жидкости (вода без газа, морс, зеленый чай), полезны водные процедуры, особенно чередование теплой и прохладной воды.

18 июля геомагнитный фон неустойчивый, что может усугубить негативное влияние погодных факторов на здоровье людей.

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