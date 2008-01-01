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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 17 июля

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-восточного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28..30 градусов, Северном 28..29 градусов, Северо-восточном 28.. 30 градусов, Восточном 28..30 градусов, Юго-восточном 29.. 30 градусов, Южном 29 градусов, Юго-западном 28..29 градусов, Западном 27..29 градусов, Северо-западном 28..29 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 28 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 27..30 градусов, местами порывы северо-восточного ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Сколо
комфортное место: Уэст-Джордан

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