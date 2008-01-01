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Новости погоды
За Полярным кругом температура бьет рекорды
ИА "Метеоновости" / 13:29 Вторник, 17 июля
В текущем июле погода в Арктике радует редким теплом. Среднесуточная температура превышает норму на 4-6 градусов. Примером тому погода на архипелаге Северная Земля, расположенном в Северном Ледовитом океане и разделяющим Карское и Восточно-Сибирское моря.
На полярной станции Голомянный, что находится на западе архипелага, 16 июля максимальная температура составила +13.4, тем самым установила новый суточный рекорд, оставив предыдущий рекорд в +12.7 градусов в 1985 году. Абсолютный максимум июля составляет +14.1 градуса, то есть вчерашней температуре совсем немного не хватило до самой высокой температуры когда-либо наблюдающейся на полярной станции. / meteonovosti.ru /
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