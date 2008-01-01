Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
17 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 17 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-восточного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28..29 градусов, Северном 28..29 градусов, Северо-восточном 27..28 градуса, Восточном 27..29 градусов, Юго-восточном 28.. 29 градусов, Южном 28 градусов, Юго-западном 28 градусов, Западном 27..29 градусов, Северо-западном 27..29 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27..28 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 27..29 градусов, местами порывы северо-восточного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+28
Вт.
17 июл.
+27
Ср.
18 июл.
+21
Чт.
19 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Заболь		 -5
Пунта-Аренас

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бельвью

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100