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На южных курортах жара спала, а дожди сохраняются



ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 17 июля



После изнурительной жары, наблюдавшейся на южных курортах России в начале второй декады, температура немного понизилась. Уже в понедельник ее максимальное значение колебалось от 27 от 29 градусов. Но неустойчивость в погоду внес южный циклон. Дожди разной интенсивности прошли в большинстве районов. По черноморскому и азовскому побережьям и прошумели сильные ливни с грозами. В Ейске выпало 34 мм осадков, в Туапсе 36 мм, в Новороссийске 38 мм, в Приморско-Ахтарске 39, а наибольшее количество осадков на побережье досталось городу-курорту Сочи - 48 мм.



В ряде городов количество выпавших осадков стало рекордом для 16 июля. Это Феодосия - 19 мм (предыдущий рекорд 18 мм в 2002 году, Цимлянск - 23 мм ( предыдущий рекорд 12.2 мм в 1989 году), Элиста -38 мм (предыдущий рекорд 35.4 мм в 1997 году). / meteonovosti.ru /



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