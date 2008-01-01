

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Контрасты сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 17 июля



Июльская погода испытывает жителей Сибири температурными контрастами. В то время, как на северо-западе Сибири температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов, в Эвенкии и центральных районах Красноярского края она на 2-4 градуса холоднее обычного.



В понедельник в Ямало-Ненецком а.о. дневная температура преодолела тридцатиградусную отметку, а в южных районах Красноярского края местами едва дотягивала до +18.



Неравномерно на сибирских просторах распределяются и осадки. В понедельник они прошли лишь на крайнем юге, но были сильными. В Тыве месячная копилка осадков пополнилась на 26 мм, в Республике Алтай на 45 мм, в Иркутской области на 59 мм, а в Забайкальском крае на 60 мм, что больше половины месячной нормы.



До конца недели холодная погода распространится на большинство сибирских районов, среднесуточная температура ожидается на 4-6 градусов ниже нормы, в тепле останется лишь Ямало-Ненецкий автономный округ. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



