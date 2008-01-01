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Новости погоды

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Контрасты сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 17 июля

  Июльская погода испытывает жителей Сибири температурными контрастами. В то время, как на северо-западе Сибири температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов, в Эвенкии и центральных районах Красноярского края она на 2-4 градуса холоднее обычного.

В понедельник в Ямало-Ненецком а.о. дневная температура преодолела тридцатиградусную отметку, а в южных районах Красноярского края местами едва дотягивала до +18.

Неравномерно на сибирских просторах распределяются и осадки. В понедельник они прошли лишь на крайнем юге, но были сильными. В Тыве месячная копилка осадков пополнилась на 26 мм, в Республике Алтай на 45 мм, в Иркутской области на 59 мм, а в Забайкальском крае на 60 мм, что больше половины месячной нормы.

До конца недели холодная погода распространится на большинство сибирских районов, среднесуточная температура ожидается на 4-6 градусов ниже нормы, в тепле останется лишь Ямало-Ненецкий автономный округ. / meteonovosti.ru /
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