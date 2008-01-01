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Аномальная жара на северо-западе Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:38 Вторник, 17 июля



погода в северо-западных областях Европейской России мало напоминала о летнем тепле. Дни стояли холодные и дождливые, температура не превышала 20 градусов. А к середине лета в регион пришла жара!



В начале июля погоду на берегах Невы определяли пасмурные циклоны, а во второй декаде месяца синоптическая ситуация изменилась. Солнечные антициклон, сформировавшийся над Западной Европой, начал продвигаться на восток, обогревая и северо-западные районы российской территории.



В условиях продолжительного светового дня и малооблачного неба столбики термометров поползли вверх. Уже к середине месяца в городах Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии температура воздуха достигла отметки 30 градусов.



В понедельник антициклон сохранил свое положение, и жара продолжала нарастать. В Санкт-Петербурге максимальная температура составила до +30.7 градусов, а в Выборге, расположенном на берегу Финского залива, она повысилась до +31.1 градусов, тем самым, установив новый суточный рекорд для 16 июля. Среднесуточная температура в этих районах на 6 градусов превысила норму.



Аномально теплая погода, наблюдающаяся в июле в северо-западных областях европейской территории, в текущем столетии отмечается в 9 годах из 18, то есть в каждом втором июле. Но самым жарким, как и в центральных областях, остается июль 2010 года. Именно в этом году в северо-западных городах установлен абсолютный максимум не только июля, но и всего летнего периода. В Санкт-Петербурге он составляет 34.6 градусов.



В ближайшие дни антициклон уже полностью переберется на российскую территорию. Его центр будет медленно смещаться на восток по северным морям. Не только северо-западные, но и северные районы европейской территории окажутся под его влиянием, что сохранит жаркую погоду. А значит, впереди ожидаются новые температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



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