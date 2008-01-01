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В Москве температура достигла 30 градусов



ИА "Метеоновости" / 10:48 Вторник, 17 июля



Понедельник наступившей недели стал самым жарким днем центрального месяца лета в Москве. По данным метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха 16 июля повысилась до 30.3 градусов. До таких значений температура в июле этого года еще не добиралась. Но за весь летний период самым теплым остается день 30 июня, когда максимальная температура составила +30.6 градусов.



Не удалось вчерашней температуре стать и суточным рекордом. Он остался в 2010 году, когда максимальная температура была +33.6 градусов. За 2010 годом остается и абсолютный рекорд месяца - +38.2 градусов. / meteonovosti.ru /



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