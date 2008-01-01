Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
17 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве температура достигла 30 градусов

ИА "Метеоновости" / 10:48 Вторник, 17 июля

  Понедельник наступившей недели стал самым жарким днем центрального месяца лета в Москве. По данным метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха 16 июля повысилась до 30.3 градусов. До таких значений температура в июле этого года еще не добиралась. Но за весь летний период самым теплым остается день 30 июня, когда максимальная температура составила +30.6 градусов.

Не удалось вчерашней температуре стать и суточным рекордом. Он остался в 2010 году, когда максимальная температура была +33.6 градусов. За 2010 годом остается и абсолютный рекорд месяца - +38.2 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+28
Вт.
17 июл.
+27
Ср.
18 июл.
+21
Чт.
19 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Заболь		 -5
Пунта-Аренас

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бельвью

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100