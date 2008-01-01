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Новости погоды

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Дальний Восток во власти циклонов

ИА "Метеоновости" / 09:32 Вторник, 17 июля

  В первые дни наступившей недели большинство районов Дальневосточного округа оставались во власти циклонов и атмосферных фронтов с ними связанных. Дожди шли в большинстве районов, но не везде они были интенсивными. Самые активные циклоны, как и в предыдущие дни, перемещались по югу. Дожди здесь лили весь день в понедельник и в ночь на вторник. В итоге в Амурской области выпало до 19 мм осадков, в Хабаровском крае до 16 мм. В Приморье на волне атмосферного фронта дожди были сильными и сопровождались порывами ветра до 23 м/с, июльская копилка пополнилась сразу на 32 мм.

Контрастный атмосферный фронт протянулся по всей территории Якутии с юго-запада на северо-восток. Самые сильные дожди отмечались в поселке Изма, здесь выпало до 46 мм осадков, прогремели грозы.

Сегодня и в ближайшие дни синоптическая ситуация почти не меняется. По югу округа сохраняется цепь волновых циклонов, под влиянием атмосферного фронта остается и Якутия. Сильные дожди ожидаются на юге Амурской области, в Хабаровском крае, в большинстве районов Якутии. Сильные дожди с грозами и усилением ветра до 18 м/с пройдут в Чукотском а.о., преимущественно на западе, куда пожалует якутский циклон. / meteonovosti.ru /
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