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Новости погоды

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На севере Сибири лето удалось!

ИА "Метеоновости" / 09:14 Вторник, 17 июля

  В Западной Сибири середина лета сопровождается теплой погодой, ведь дневная температура вплоть до Полярного круга повышается до 25..27 градусов, местами и до 29 градусов.

Сейчас все тепло сосредоточилось на севере Западной Сибири, в Ямало-Ненецком округе. Здесь и среднесуточная температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов, и днем воздух прогревается почти до 30 градусов. Так, в Салехарде с 14 июля температура опять пошла на повышение.

Жарко было и в отдельные периоды июня текущего года. С 16 по 20 июня в Тазовском поселке и вовсе наблюдалось опасное явление - аномально-жаркая погода. Это, когда температура воздуха в течение пяти и более суток превышает климатическую норму на 10 и более градусов.

За последние 20 лет аномально - жаркая погода в Тазовском наблюдалась дважды: с 14 по 20 июня 2016 года, когда продолжительность опасного явления составила семь суток, а отклонение от климатической нормы 12-18 градусов. И в июне 2018 года это повторилось. Напомним, поселок Тазовский расположен на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа на месте легендарного города Мангазея, первого русского города 17 века в Сибири за Полярным кругом. / meteonovosti.ru /
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