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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:10 Вторник, 17 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 23..28 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст..



Во вторник в столичном регионе атмосферное давление станет еще ниже, влажность воздуха повысится, пройдут ливневые дожди с грозами и шквалистым ветром. Крайне неблагоприятна такая погода для метеозависимых людей с сосудистыми патологиями и заболеваниями сердца, у которых возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли, головокружения. Несмотря на незначительное ослабление жары, температурный режим будет по-летнему высоким и содержание кислорода в воздухе останется ниже климатических значений, что сохраняет вероятность негативных реакций у лиц с сердечной и легочной недостаточностью. Нелегко придется людям с эндокринными заболеваниями, вегетативной дисфункцией, нарушениями механизмов терморегуляции, которая особенно часто отмечается у детей. Стоит более внимательно отнестись к своему состоянию и лицам с симптомами хронической усталости, нейроциркуляторной дистонией, психо-эмоциональными нарушениями, так как грозовая деятельность и порывистый ветер являются внешним стрессовым фактором, и могут вызвать недомогание, тревогу, нарушение сна. / meteonovosti.ru /



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