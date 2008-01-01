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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:36 Понедельник, 16 июля
Погоду в Москве и область будет определять северная часть циклона с Украины. При облачности с прояснениями местами соберется кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 26..28 градусов, по области 24..29. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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