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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:36 Понедельник, 16 июля



Погоду в Москве и область будет определять северная часть циклона с Украины. При облачности с прояснениями местами соберется кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 26..28 градусов, по области 24..29. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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