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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:29 Понедельник, 16 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 29..30 градусов, Северном 29..31 градус, Северо-восточном 27.. 30 градусов, Восточном 29..30 градусов, Юго-восточном 29..31 градус, Южном 29..30 градусов, Юго-западном 28..29 градусов, Западном 27..30 градусов, Северо-западном 29..30 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27..28 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 28..30 градусов. / meteonovosti.ru /



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