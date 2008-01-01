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Новости погоды

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В Туркмении самая высокая температура в Средней Азии

ИА "Метеоновости" / 13:40 Понедельник, 16 июля

  15 июля в Ашхабаде установлен рекорд жары для середины июля. Температура повысилась до 45,7 градусов, тогда как предыдущий рекорд со значением 43,9 градуса отмечался в 1983 году. В Бахардене было еще жарче, почти 47 градусов. Аномалия средней суточной температуры на юге Туркмении составило +6 градусов. В Узбекистане и Таджикистане зной был не таким сильным, в основном около 40 градусов, самая высокая температура в Узбекистане была в Термезе, 44,9 градуса, в Таджикистане - в Исамбае 42,8 градуса и Дангаре 42,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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