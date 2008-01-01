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В Финляндии стало жарко!



ИА "Метеоновости" / 13:31 Понедельник, 16 июля



В антициклоне на большей части Финляндии, кроме самого побережья, примерно с 11 июля вновь установилась теплая погода. Причем, температура с каждым днем становилась все выше и выше. А 15 июля воздух в столице страны прогрелся до 30,8 градуса. Почти рекордная жара для середины лета. Но рекорд остался в 2010 году со значением 31 градус. К сведению, в Москве еще не было в июле такой жары. Способствовал потеплению кроме антициклона еще и волновой атмосферный фронт, протянувшийся над Скандинавским полуостровом. Сегодня погоду освежит атмосферный фронт, максимальная температура достигнет лишь 28 градусов. Хотя дождя не прогнозируется. Примерно также тепло будет со вторника до четверга, и тоже без осадков. А затем антициклон сдаст свои позиции атлантическому циклону, ожидаются дожди, но теплая погода под конец текущей недели сохранится, днем 26..28 градусов. / meteonovosti.ru /



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