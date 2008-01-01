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Грозовая деятельность от Черного до Белого морей



ИА "Метеоновости" / 13:20 Понедельник, 16 июля



На европейской территории России господствуют циклоны и их атмосферные фронты. Во фронтальной зоне северной ветви циклонов прогремели грозы от Калининграда до Предуралья. Южный циклон обусловил грозовую деятельность в центральных областях. Отмечались сильные грозы на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, на Нижнем Дону и в Нижнем Поволжье. Причем, на юге России грозы сопровождались сильными ливневыми дождями. Так, например, на черноморском побережье Краснодарского края за один только час выпало 55 мм осадков. В Магри (тоже Черноморское побережье) за вчерашний день (15 июля) выпало 103 мм осадков. Малоподвижный южный циклон поддержит неустойчивую погоду на юге России. Кроме того, сильные дожди ожидаются 18 и 19 июля в Крыму с грозами и ветром до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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