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В Москве и области всю неделю дожди и грозы, но оченьтепло!



ИА "Метеоновости" / 11:45 Понедельник, 16 июля



циклона с юга. Термическую конвекцию в дневные часы будут усиливать атмосферные фронты южного циклона. Это приведут к локальным ливням и грозам



Во вторник, 17 июля, ночью еще вдали от атмосферного фронта, поднимающегося с юга, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, температура 18..20 градусов. Днем атмосферный фронт проявит себя сильными дождями, грозами, и ветер при грозе может усиливаться до 12-17 м/с. Но даже при развитии облачности температура днем достигнет в Москве 26..28 градусов, что на 5 градусов выше нормы.



В среду, 18 июля ситуация существенно не изменится, центр циклона останется практически над Киевом. Сохранится облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днем возможно сильные, с грозами и порывистым ветром. Ночь теплая, температура 18..20 градусов, днем воздух прогреется до 24..26 градусов.



В четверг и пятницу, 19 и 20 июля по-прежнему облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь с грозой ожидается местами. Ночная температура в пределах 15..20 градусов, днем около 25 градусов.



Такая погода, с проливными дождями и высокой температурой воздуха больше характерна Черноморскому побережью, где от духоты можно спасаться в морской воде. И для жителей столицы близость водоемов поможет перенести жаркий период июльской погоды. Вода в московских водоемах продолжит прогреваться, для купания придет отличное время! / meteonovosti.ru /



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