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Новости погоды
В Забайкалье возобновятся ливневые дожди
ИА "Метеоновости" / 11:04 Понедельник, 16 июля
Лишь на пару дней существенно ослабели дожди в Забайкальском крае, где частые, сильные дожди привели к сложной гидрологической обстановке на реках и вызвали подтопления полтора десятка населенных пунктов. Обострение фронтальных разделов в ближайшие дни угрожает новыми проливными дождями.
Причем дожди зарядят опять на несколько дней, почти на всю неделю. В Чите за первую половину июля уже выпало больше двух месячных норм осадков, а точнее 239%, или 215 мм. Не такая дождливая погода была в начале июля в Иркутской области и Бурятии. Хотя и без осадков тоже не обошлось. На текущей неделе там тоже будет много дождей, которые будут сопровождаться грозами, возможно, выпадет град. / meteonovosti.ru /
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