Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
16 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Забайкалье возобновятся ливневые дожди

ИА "Метеоновости" / 11:04 Понедельник, 16 июля

  Лишь на пару дней существенно ослабели дожди в Забайкальском крае, где частые, сильные дожди привели к сложной гидрологической обстановке на реках и вызвали подтопления полтора десятка населенных пунктов. Обострение фронтальных разделов в ближайшие дни угрожает новыми проливными дождями.

Причем дожди зарядят опять на несколько дней, почти на всю неделю. В Чите за первую половину июля уже выпало больше двух месячных норм осадков, а точнее 239%, или 215 мм. Не такая дождливая погода была в начале июля в Иркутской области и Бурятии. Хотя и без осадков тоже не обошлось. На текущей неделе там тоже будет много дождей, которые будут сопровождаться грозами, возможно, выпадет град. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+29
Вт.
17 июл.
+27
Ср.
18 июл.
+21
Чт.
19 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Заболь		 -5
Пунта-Аренас

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Мильково

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100