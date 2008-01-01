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Новости погоды

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В Приморском крае июль дождливый

ИА "Метеоновости" / 10:47 Понедельник, 16 июля

  Циклоны с запада зачастили в Приморье. В первой половине июля было много дождей, и погода преобладала прохладная. Только за первую декаду текущего месяца во Владивостоке выпала половина месячного количества осадков. Были дожди и после 10 июля. В итоге за половину июля накопилось 113 мм, то есть 69% от климатической нормы месяца. В прошедшие сутки, 15 июля с подходом волнового атмосферного фронта во Владивостоке выпало 8 мм осадков. В центральных районах Приморского края, в частности, в районе села Красный Яр, осадки были более внушительными, 43 мм за день 15 июля и ночь 16 июля. Во вторник, 17 июля, к Приморью подойдет очередной фронтальный раздел. Облачность этого фронта протянулась от северных до южных районов Китая. Он подхватит воздушную массу тайфуна, который заполнился над югом Китая еще неделю назад. Произойдет обострение фронтальных разделов, интенсивность дождей в Приморском крае увеличится. В связи с ожидаемыми проливными дождями синоптики дали штормовое предупреждение: 17 и 18 июля в центральных районах Приморского края ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, шквалистое усиление ветра до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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