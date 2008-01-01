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Новости погоды

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Локальные ливни в Москве в последний день Чемпионата

ИА "Метеоновости" / 10:29 Понедельник, 16 июля

  На севере, востоке и в центре Москвы в прошедшее воскресенье, 15 июля - в день финального матча Чемпионата Мира по футболу не выпало ни капли дождя. А вот в районе стадиона Лужники, как раз во время финальной игры сборной Франции и Хорватии, был ливневый дождь. Выпало осадков 11,2 мм при месячной норме около 90 мм. На западе Москвы, в районе Крылатского, выпало примерно столько же осадков, 10,2 мм. В Немчиновке отмечено 19 мм дождя. В Западном административном округе прошел самый интенсивный дождь, выпало 56,9 мм осадков. Ливни под стать "тропических" будут продолжаться в столице и сегодня, 16 июля. А именно, во второй половине дня с развитием мощных конвективных облаков. Возможны грозы и град, при грозе ветер 12-17 м/с. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Погода останется жаркой, днем до 30 градусов. / meteonovosti.ru /
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