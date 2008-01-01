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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 16 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 5 по 15 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли в большинстве дней менялось от спокойного до слабовозмущенного. 5 и 15 июля наблюдались возмущённые периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 16 - 24 июля солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 16-17 июля. Метеочувствительным людям придется отнестись к своему здоровью особенно внимательно. А всем без исключения специалисты советуют не утруждаться и соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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