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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:11 Понедельник, 16 июля



Характер погоды в столичном регионе практически не изменится: будет жарко, местами пройдут локальные ливни, грозы, возможен град. При северо-восточном умеренном ветре, порывы которого при грозе могут достигать 12-17 м/с, температура воздуха повысится до отметок 28..30 градусов в Москве и до 25..30 - по области.



Высокие дневные температуры сохраняют условия термического дискомфорта, пониженным будет и содержание кислорода в воздухе. Такая погода плохо переносится людьми с сосудистыми нарушениями, прежде всего перенесшими сосудистые катастрофы, а также гипотониками, гипертониками, людьми, страдающими хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями. Тяжело в такую погоду пожилым людям и детям. Специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим, постараться отложить прогулки в самые жаркие околополуденные часы и не забывать принимать рекомендованные лечащим доктором препараты. / meteonovosti.ru /



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