Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
16 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:11 Понедельник, 16 июля

  Характер погоды в столичном регионе практически не изменится: будет жарко, местами пройдут локальные ливни, грозы, возможен град. При северо-восточном умеренном ветре, порывы которого при грозе могут достигать 12-17 м/с, температура воздуха повысится до отметок 28..30 градусов в Москве и до 25..30 - по области.

Высокие дневные температуры сохраняют условия термического дискомфорта, пониженным будет и содержание кислорода в воздухе. Такая погода плохо переносится людьми с сосудистыми нарушениями, прежде всего перенесшими сосудистые катастрофы, а также гипотониками, гипертониками, людьми, страдающими хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями. Тяжело в такую погоду пожилым людям и детям. Специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим, постараться отложить прогулки в самые жаркие околополуденные часы и не забывать принимать рекомендованные лечащим доктором препараты. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+26
Пн.
16 июл.
+27
Вт.
17 июл.
+26
Ср.
18 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Доха		 -4
Пунта-Аренас

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Морено-Валли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100