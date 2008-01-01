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Новости погоды

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На Урале нарастает степень пожарной опасности

ИА "Метеоновости" / 13:54 Воскресенье, 15 июля

  На Урале в предстоящие пару дней погода будет формироваться под влиянием высотного блокирующего гребня антициклона. А это значит, что циклонам и атмосферным фронтам дорога сюда будет заказана.

В Свердловской и Курганской областях преимущественно без осадков, лишь в Пермском крае и Челябинской области местами могут прошуметь небольшие дожди кратковременного характера, в Челябинской области с грозами, при грозах ветер усилится в порывах до 15 м/с, днем 25..30.

Высокая температура и отсутствие дождей могут способствовать нарастанию степени пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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