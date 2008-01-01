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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:46 Воскресенье, 15 июля

  Погода продолжает радовать летним теплом. На опорной метеостанции столицы - ВДНХ - к полудню воздух прогрелся до +27.3 градуса, в районе Тушино +25.6, на ТСХА +26.2, в районе МГУ столбик термометра подобрался к отметке +27 (сейчас +26.9), а в центре - на Балчуге +28.3. Ветер поменял направление на восточное, юго-восточное, в районе ТСХА и МГУ до 5 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменилось, 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 49%. / meteonovosti.ru /
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+27
Вт.
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+48
Туггурт		 -6
Пунта-Аренас

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Редландс

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