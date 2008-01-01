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В Калуге грозовые дожди и град, в Рязани - жара



ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 15 июля



К юго-западу Центрального федерального округа приближается волновой циклон, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта. В сфере его влияния находится Калужская область, где уже начались дожди, в течение дня они усилятся, в отдельных районах могут быть сильные, гремят грозы, может выпасть град, при грозах ветер окрепнет в порывах 12-17 м/с, но тепло, 24..26 градусов.



Сильные грозовые дожди с градом и порывистым ветром задержатся до утра понедельника.



Юго-восток Центрального округа в воскресный день находится в теплом секторе циклона и жара набирает силу. В Рязани столбик термометра уже добрался до отметки 28..29 градусов. Во второй половине дня в Рязанской области жара может усилиться до 30..32 градусов. Но с развитием мощной кучево-дождевой облачности местами прошумят кратковременные дожди.



/ meteonovosti.ru /



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