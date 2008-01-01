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Новости погоды

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О дождях на Европейском юге

ИА "Метеоновости" / 12:11 Воскресенье, 15 июля

  Накануне с запада к южным районам Европейской территории приблизился атмосферный фронт, одновременно с этим, развилась мощная кучево-дождевая облачность. В результате сформировавшегося тандема, днем и вечером в субботу, местами по югу Краснодарского края, на востоке Калмыкии, в горных районах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прошли сильные дожди количеством 15-35 мм, в Карачаево-Черкесии до 44 мм, в Краснодарском крае, в районе гидропоста Архипо-Осиповка) налило до 49,8 мм, гремели грозы, в районе гидропоста Архипо-Осиповка - с мелким градом; на юге Ростовской области в районе Гиганта наблюдался дождь, выпало 14 мм, гроза и шквал 15 м/с. В результате штормовой погоды в Геленджике зафиксировано 2 случая нарушения электроснабжения. На остальной территории Европейского юга прошли небольшие и умеренные дожди с грозами, в Краснодарском крае со шквалистым усилением ветра 21 м/с.

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