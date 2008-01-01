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Новости погоды

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К Западной Сибири приближается циклон

ИА "Метеоновости" / 11:51 Воскресенье, 15 июля

  Антициклон, раскинувшийся над автономными округами Тюменской области, одаривает сибиряков очень теплой погодой. Накануне среднесуточная температура превысила многолетние значения на 2-4 градуса, но до рекордных значений дело не дошло.

В начале новой недели Тюменская и Омская области, включая автономные округа, останутся под опекой антициклона. При малооблачной погоде воздух прогреется до 24..30 градусов.

Но уже во вторник с запада подойдет циклон, который на Ямале местами отметится небольшими дождями, на западе жара спадет до 20..25, но на востоке еще местами до +31 градуса. Зона грозовых дождей накроет и северо-запад Ханты-Мансийского округа, при грозах ветер окрепнет в порывах до 15 м/с, температура понизится до 21..26 градусов. На остальной территории округа без осадков и до +32 градусов.

В середине недели жаркая погода с температурой днем до 30..31 градуса сохранится в Омской области, на юге Тюменской, а также на юге и востоке Ханты-Мансийского округа до +32 градусов. / meteonovosti.ru /
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