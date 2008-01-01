Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
15 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Вокруг Байкала дожди не стихают

ИА "Метеоновости" / 11:19 Воскресенье, 15 июля

  В июле нынешнего года циклоны с завидным постоянством атакуют территорию вокруг Байкала, обеспечивая осадками разной интенсивности и продолжительности. Вот и минувший день не стал исключением. Основная зона осадков накрыла Забайкальский край, где и отмечались проливные дожди, в Балее выпало 10 мм, в Нерчинске 13 мм, в Покровке 16 мм. А вот в Бурятии осадков не было, в теплом секторе циклона, воздух разогревался до +30, в ранние утренние часы стелились густые туманы, при которых видимость местами не превышала 50 м.

В ночь на понедельник к Забайкальскому краю подойдет очередной циклон, а вместе с ним и зона осадков, на западе дожди местами могут быть сильные, днем с дождями, местами сильными, грозами, в отдельных районах порывы ветра достигнут 12-17 м/с. В Бурятии небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах сильные, грозы, усиление ветра в порывах до 18 м/с.

Во вторник, с отходом циклона, дожди ослабеют и пройдут местами, но это ненадолго. В середине недели очередной циклон нагрянет с дождями. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+24
Вс.
15 июл.
+26
Пн.
16 июл.
+28
Вт.
17 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ахваз		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Калевала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100