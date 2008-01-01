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Вокруг Байкала дожди не стихают



ИА "Метеоновости" / 11:19 Воскресенье, 15 июля



В июле нынешнего года циклоны с завидным постоянством атакуют территорию вокруг Байкала, обеспечивая осадками разной интенсивности и продолжительности. Вот и минувший день не стал исключением. Основная зона осадков накрыла Забайкальский край, где и отмечались проливные дожди, в Балее выпало 10 мм, в Нерчинске 13 мм, в Покровке 16 мм. А вот в Бурятии осадков не было, в теплом секторе циклона, воздух разогревался до +30, в ранние утренние часы стелились густые туманы, при которых видимость местами не превышала 50 м.



В ночь на понедельник к Забайкальскому краю подойдет очередной циклон, а вместе с ним и зона осадков, на западе дожди местами могут быть сильные, днем с дождями, местами сильными, грозами, в отдельных районах порывы ветра достигнут 12-17 м/с. В Бурятии небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах сильные, грозы, усиление ветра в порывах до 18 м/с.



Во вторник, с отходом циклона, дожди ослабеют и пройдут местами, но это ненадолго. В середине недели очередной циклон нагрянет с дождями. / meteonovosti.ru /



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