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Юг Дальнего Востока утопает в дождях



ИА "Метеоновости" / 10:50 Воскресенье, 15 июля



Циклон, уроженец северных провинций Китая, накануне вышел на южные районы Дальнего Востока, где и отметился осадками разной интенсивности и продолжительности. В Амурской области - в Саскале, Магдагочи и Зее выпало 28-29 мм, в Октябрьском Прииске до 31 мм. Больше всего осадков досталось Шимановску, до 53 мм и Мазанову до 59 мм, причем, львиная доля пришлась на дневные часы 52 и 50 мм соответственно.



В Хабаровском крае дожди были не столь сильные, тем не менее, в Хуларине налило 23 мм, в Бурукане 29, а в Чегдомыне 32 мм.



В ночь на воскресенье, 15 июля, зона дождей накрыла Приморский край, поэтому основные осадки и пришлись именно на это время: в Глубинном 38 мм (за сутки 43 мм), в Малиново 30 мм (за сутки 34 мм), в Тернее 34 мм (за сутки 40 мм), в Рощино 39 мм, в Тимирязевском 31 мм.



В начале будущей недели циклон покинет южные районы Дальнего Востока. Дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, да и они только местами, хотя в отдельных районах еще не исключены ливни с грозами.



В понедельник ненастный циклон обрушится дождями, местами сильными, на Курильские острова и юг Сахалина, они будут сопровождаться порывистым, 15-18 м/с, ветром. / meteonovosti.ru /



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