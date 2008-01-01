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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:05 Воскресенье, 15 июля

  Утро воскресного дня встретило москвичей и гостей столицы теплом и солнцем. На главной метеостанции - ВДНХ - в 9 асов утра было +24.2, впрочем, такая же температура и в большинстве районов Москвы, лишь в Тушино столбик термометра приблизился к отметке +24, (+23.9), в районе МГУ уже +25, а в центре - на Балчуге - +25.6. Ветер северный, северо-восточный, слабый, на Балчуге до 4 м/с.

Атмосферное давление немного ниже нормы, 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха повышенная 62%. / meteonovosti.ru /
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местное
+24
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15 июл.
+26
Пн.
16 июл.
+28
Вт.
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